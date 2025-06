Danilo critica "bagunça" da seleção, mas confia em recuperação com Ancelotti

A declaração do jogador refere-se ao período pré-Ancelotti, quando o presidente da CBF ainda era Ednaldo Rodrigues. A entrevista com Romário, aliás, foi gravada antes da eleição para a presidência da CBF e da chegada de Ancelotti ao Brasil.

"Hoje não (tem condições de ser campeão mundial). É até difícil dizer isso, porque vão falar que o capitão da Seleção Brasileira vai falar que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que está, se olhar para a Seleção Brasileira é uma bagunça. Nós vamos ter um treinador novo agora. Administrativamente ninguém sabe o que vai acontecer", disse o zagueiro.

Entretanto, apesar de criticar a situação atual, Danilo acredita que a Seleção possui chances com Carlo Ancelotti caso consiga se blindar das questões extracampo.

"Mas acredito muito que, de agora até o ano que vem, as coisas possam melhorar muito. E aí que vai dos jogadores e do Ancelotti a capacidade de se blindar de tudo que está acontecendo no extracampo, de crítica e de expectativa. Acredito que ele vai recuperar algum respeito que a seleção brasileira perdeu nos últimos tempos. Seja nas dinâmicas de campo, de jogo, em confrontos com a arbitragem, em confronto com os outros treinadores e os outros jogadores. E também pelo externo, a questão administrativa, aquilo que o mundo vê da seleção brasileira" finalizou o atleta.

Danilo foi convocado por Ancelotti para representar o Brasil na Data Fifa. A Seleção joga nesta quinta-feira, contra o Equador, na próxima terça, contra o Paraguai.