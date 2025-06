Após dois toques de Álvarez na Champions, IFAB muda regras do pênalti

A mudança se dá depois do caso ocorrido no dia 12 de março de 2025, quando o Atlético de Madrid foi eliminado nas oitavas de final da Champions pelo Real Madrid

A International Football Association Board (IFAB), órgão que dita as regras do futebol, anunciou nesta terça-feira, 3, que as cobranças de pênaltis com dois toques na bola, terão que ser repetidas. Essa mudança ocorre devido ao penalti cobrado pelo atacante argentino Julián Álvarez na disputa de penaltis entre Atlético de Madrid e Real Madrid, válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões 24/25.

O pênalti onde o cobrador bate na bola de maneira involuntária com os dois pês simultaneamente ou no qual a bola toca no pé de apoio imediatamente após a batida é uma "situação rara" segundo comunicado da IFAB.