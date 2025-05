Lateral do Talleres denuncia Bobadilla por xenofobia: 'Me chamou de venezuelano morto de fome'

O lateral-esquerdo venezuelano Navarro, do Talleres, prestou queixa na polícia contra o paraguaio Bobadilla, do São Paulo, por xenofobia durante a vitória do Tricolor por 2 a 1 no Morumbis pela CONMEBOL Libertadores 2025.