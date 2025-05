São Paulo x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

São Paulo e Mirassol se enfrentam hoje, sábado, 24 de maio (24/05), em jogo válido pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 18h30min. (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



São Paulo x Mirassol: como chegam os times

Com problemas no departamento médico, Luis Zubeldía estuda opções para o confronto. Afinal, Lucca e Marco Antônio ainda seguem como dúvidas por tratarem de uma entorse no tornozelo direito e lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, respectivamente. Além disso ,Lucas, Calleri, Ferreira, Igor Vinícius e Luiz Gustavo seguem no departamento médico. Em contrapartida, Henrique Carmo trabalhou com o elenco e pode ser novidade na lista de relacionados. Por fim, apesar de estar com 12 pontos somados, o Tricolor venceu apenas dois jogos no Brasileiro e tenta engatar na competição.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Por outro lado, o Mirassol não tem desfalques e com vários retornos de lesão, Rafael Guanaes conta com todo o elenco à disposição para o duelo no Morumbis. Os recuperados de contusão, entretanto, podem ainda passar por um processo de transição física e a opção por relacioná-los ficará a critério do treinador. Assim, a escalação não deve ter grandes alterações. Uma das possibilidades é a entrada de Negueba no time titular. Contudo, a única mudança drástica no Leão é a saída de Iury Castilho que começou a treinar separado do elenco por opção da comissão técnica. (Com Jogada10)