Atlético-MG x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Atlético-MG x Corinthians: como chegam os times

O técnico Cuca terá alguns desfalques importantes para este duelo. Afinal, Cuello sofreu uma lesão na coxa direita contra o Maringá, pela Copa do Brasil e está no departamento médico. Assim, ele se junta a Guilherme Arana, Cadu e Caio Maia, que também estão lesionados. Desta forma, Júnior Santos, e Brahian Palacios brigam por um lugar na equipe na vaga do argentino. Além disso, Hulk também saiu mais cedo de campo na goleada por estar com dores na coxa direita e também com uma virose. Contudo, o camisa 7 deve ser relacionado e começar a partida contra o Corinthians.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Em contrapartida, o Corinthians vive a expectativa de ter retornos importantes para o embate em Belo Horizonte. Afinal, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Matheuzinho estão concentrados com o elenco e podem ser relacionados para o duelo contra o Galo. Contudo, o trio deve começar a partida no banco de reservas e aguardam por uma oportunidade de ganhar minutos. Entretanto, o zagueiro Gustavo Henrique segue no departamento médico. Assim, a tendência é que o Timão tenha a mesma equipe que venceu o Novorizontino no meio de semana, com Igor Coronado e Yuri Alberto comandando o ataque. (Com Jogada10)