Flamengo x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Flamengo e Botafogo se enfrentam hoje, 18, pelo Brasileirão. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Flamengo e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 18 de maio (18/05), em jogo válido pela 9ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Sem perder há três jogos, o Flamengo vem de vitória contundente pra cima da LDU, pela Libertadores. Precisando vencer, o Rubro-Negro se impôs e bateu os equatorianos por 2 a 0. Foi a segunda vitória consecutiva da equipe, que venceu o Bahia na rodada passsada do Brasileirão. Ao início da rodada, o Fla figura a vice-liderança, com dois pontos a menos que o Palmeiras. Com relação ao time, o técnico Filipe Luís terá uma baixa de peso para o confronto, uma vez que o capitão, Gerson, foi expulso na última partida e não estará disponível. Com isso, Evertton Araújo deve assumir sua vaga. Poupado contra a LDU, Pedro é esperado para voltar ao time titular. Por outro lado, Pulgar e Allan seguem com lesão no músculo posterior da coxa direita e estão fora do clássico. Além deles, Gonzalo Plata e Matias Viña devem retornar somente para o Mundial de Clubes.