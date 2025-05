Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 18 de maio (18/05), em jogo válido pela 9ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 20h30min. (horário de Brasília).

Para a partida, o técnico Leonardo Jardim terá força máxima com o retorno do volante Lucas Romero, que cumpriu suspensão na última partida. Portanto, deve colocar em campo o mesmo time que conquistou a sequência invicta na competição. O Cabuloso informou que o volante Japa, que ainda não estreou na temporada, participou parcialmente das atividades em campo.

Apesar de uma Copa Sul-Americana para equecer, com apenas uma vitória em cinco jogos que resultou em eliminação, o Cabuloso está bem no Brasileirão. Afinal, na quarta colocação da tabela, vem de três vitórias consecutivas no torneio. A última, aliás, goleada fora de casa sobre o Sport, por 4 a 0.

O Galo também chega com uma boa sequência no torneio, com quatro jogos de invencibilidade, sendo duas vitórias consecutivas – sobre Juventude fora de casa e, na última rodada, venceu o Fluminense em casa, de virada, por 3 a 2. Os bons jogos, então, fizeram a equipe subir para a sétima colocação, com 12 pontos.

Diferentemente do rival, o Atlético chega com desfalques, podendo chegar a seis no total. Três são certos: Cuello, que cumpre suspensão na partida, além de Caio Maia e Cadu, que seguem no departamento médio. As dúvidas, porém, ficam por conta dos atletas Guilherme Arana e Gabriel Menino, que se encontram em fase final de recuperação. O volante Alan Franco ainda não tem presença confirmada após sentir dores no joelho direito e, portanto, desfalcar o Galo na Sula. (Com Jogada10)



