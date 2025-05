Bragantino x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bragantino e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 18 de maio (18/05), em jogo válido pela 9ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 18h30min. (horário de Brasília).

No jogo contra o Tricolor Gaúcho, Agustín Sant’Anna assumiu a titularidade. Em contrapartida, o goleiro Lucão (torção no tornozelo esquerdo), o lateral-esquerdo Guilherme (lesão na coxa direita) e os atacantes Fernando (tendinite patelar no joelho esquerdo) e Henry Mosquera (lesão na coxa direita) seguem no departamento médico.

Seguindo a tônica de rodízio no elenco, o técnico Abel Ferreira deve promover novas mudanças na escalação. O intuito é minimizar o desgaste físico dos atletas. Contra o Bolívar, por exemplo, foram preservados Estêvão, Paulinho e Gustavo Gómez.

Assim, eles devem voltar para a partida contra o RB Bragantino, que está em terceiro lugar no Brasileiro, dois pontos atrás do líder Palmeiras. Micael, que está no departamento médico, iniciou transição física nos gramados, mas segue fora. Por fim, o único desfalque mais longo fica por conta do atacante Bruno Rodrigues. (Com Jogada10)



Bragantino x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Bragantino x Palmeiras

Domingo, 18 de maio (18/05), às 18h30min (horário de Brasília).