Bahia x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view).

Bahia x Vitória: como chegam os times

Após ótima sequência de cinco vitórias consecutivas, o Tricolor de Aço caiu de rendimento na temporada e chega para o clássico acumulando três derrotas consecutivas. A última, aliás, foi para o Atlético Nacional por 1 a 0, e complicou a vida do clube no Grupo F da Libertadores. Pelo campeonato nacional, quer voltar a vencer depois de perder para o Flamengo fora de casa. Para a partida, então, o técnico Rogério Ceni deve utilizar todos os seus titulares disponíveis. Porém, alguns jogadores seguem no departamento médico: Ronaldo, Gilberto, Arias, Kanu, Rezende e Ademir.

O Rubro-Negro conquistou uma grande vitória fora de casa, sobre o Cerro Largo, que colocou a equipe na zona de classificação da Copa Sul-Americana e, portanto, chega empolgado para o duelo. Além disso, está invicto há três jogos, com duas vitórias e um empate. Para o Ba-Vi, o técnico Thiago Carpini poderá contar novamente com o lateral direito Claudinho, que cumpriu suspensão na última rodada. Porém, Matheuzinho foi expulso no último duelo contra o Vasco e não poderá reforçar a equipe. (Com Jogada10)