São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 17 de maio (17/05), em jogo válido pela 9ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 21 horas. (horário de Brasília).

São Paulo x Grêmio: como chegam os times

O São Paulo não deve contar com Lucas Moura. Afinal, ele ainda se recupera fisicamente. Mas, além do camisa 7, Zubeldía segue sem poder contar com Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (lesão no ligamento do joelho esquerdo) e Igor Vinícius (lombalgia). Contudo há uma boa notícia é que Oscar estará disponível para a partida.

O técnico Mano Menezes enfrenta dificuldades para definir a lateral-direita. O titular João Pedro, que marcou um belo gol no empate por 1 a 1 com o Godoy Cruz no meio da semana, mas saiu machucado ainda no primeiro tempo. Igor Serrote, que o substituiu, também teve de sair após poucos minutos, com uma fratura no pulso.