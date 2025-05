Racing-URU x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Racing-URU e Corinthians se enfrentam hoje, quinta-feira, 15 de maio (15/05), em jogo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2025. A partida será disputada no estádio Central, em Montevidéu, no Uruguai, às 19 horas. (horário de Brasília).

Racing-URU x Corinthians: como chegam os times

O Racing-URU chega para este confronto em situação complicada no grupo C da Sul-Americana, ocupando a última posição. Além disso, a equipe não somou pontos e acumula quatro derrotas, estando matematicamente eliminada da competição. Aliás, nestes confrontos foram dois gols marcados e 12 sofridos. Contudo, mesmo com a situação praticamente desenhada, o time busca encerrar sua participação com dignidade diante de sua torcida. O treinador Cristian Chambian não terá desfalques para o embate contra o Timão.

Para esta partida, o técnico Dorival Júnior terá desfalques importantes. Afinal, Memphis Depay, que sofreu uma torção no tornozelo direito, Rodrigo Garro, em tratamento com a fisioterapia, e Gustavo Henrique, que se recupera da cirurgia para tratamento de uma hérnia inguinal, estão fora. Contudo, o treinador pode optar por uma equipe mista no Uruguai, poupando outros titulares como o centroavante Yuri Alberto e o lateral-direito Matheuzinho. O Timão tem cinco pontos ganhos na competição, está em terceiro lugar no Grupo C. Assim, precisa da vitória fora de casa para manter vivo o sonho de disputar o mata-mata da Copa Sul-Americana. (Com Jogada10)