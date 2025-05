Nacional x Internacional: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Nacional e Internacional se enfrentam hoje, quinta-feira, 15 de maio (15/05), em jogo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. A partida será disputada no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai, às 19 horas. (horário de Brasília).

Na Libertadores, especificamente, os uruguaios obtiveram um empate contra o Inter e venceram o Bahia, fora de casa. Os resultados permitiram a equipe a manter a esperança de garantir a vaga para as oitavas de final. Um novo triunfo é essencial para esse objetivo, pois dá a possibilidade de entrar na zona de classificação. O Nacional, aliás, não entrou em campo pelo Campeonato Uruguaio no último final de semana. Ou seja, estará descansado e poderá utilizar suas principais peças.

Após a derrota em casa para o Bahia pela fase de grupos da Libertadores, a equipe uruguaia conseguiu engatar uma recuperação na temporada. O revés marcou a estreia do novo treinador do Nacional, Pablo Peirano. A mudança surtiu rápido efeito, já que, na sequência, o time construiu uma invencibilidade de seis jogos, com cinco vitórias, sendo três delas de forma consecutiva nos últimos jogos, e um empate.

O Colorado passa por um cenário completamente distinto, pois acumula três derrotas consecutivas, uma delas em seu último compromisso pela Libertadores. A situação fez com o que os gaúchos deixassem a zona de classificação para a próxima fase. O embate contra o Nacional desenhou -secomo um confronto direto para o Inter. Isso porque um triunfo tornou-se crucial para manter viva a chance de avançar no campeonato. Inclusive, com uma probabilidade em se tornar o líder do Grupo F.

Afinal, os dois times melhores colocados se enfrentam também nesta rodada e deixarão pontos pelo caminho. O técnico Roger Machado conta com indefinições no ataque. Carbonero e Borré podem voltar a ser opções depois de se recuperarem de lesões musculares na coxa esquerda. Por sinal, o camisa 19 pode até ser titular e atuar no sacrifício. Caso contrário, o comandante precisará escolher entre os jovens Lucca e Ricardo Mathias. Raykkonen, de 16 anos, seria uma alternativa ou até mesmo uma improvisação de Wesley em atuar centralizado. (Com Jogada10)



Nacional x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

ESPN: canal de TV fechada

Disney+: serviço de streaming

Libertadores: dia e horário do jogo Nacional x Internacional

Quinta-feira, 15 de maio (15/05), às 19 horas (horário de Brasília).