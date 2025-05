Flamengo x LDU Quito: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Com relação ao time, o técnico Filipe Luís não terá três jogadores à disposição: Pulgar, Allan e Gonzalo Plata. Todos estão com problemas físicos. O equatoriano, aliás, só deve voltar a jogar no Mundial de Clubes. Desta maneira, a principal dúvida é no setor de meio-campo. O treinador deve utilizar Evertton Araújo ou pode utilizar Gerson mais recuado. Além disso, pode improvisar Léo Ortiz. O zagueiro já atuou com Tite, mas já declarou que prefere ficar na zaga. De la Cruz, assim, vai assumir a vaga de Allan.

Do outro lado, a LDU chega para tentar pelo menos o empate com o Flamengo, no Maracanã. A equipe sabe da dificuldade, mas pode pegar como inspiração a vitória do Central Córdoba sobre os brasileiros. Com relação à escalação, o técnico Pablo Sánchez não tem muitos problemas. O zagueiro Ricardo Adé, com uma lesão muscular, tem status de dúvida para este compromisso em terras cariocas. No mais, o treinador tem seu elenco completo à disposição. (Com Jogada10)



Flamengo x LDU Quito: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

ESPN: canal de TV fechada

Disney+: serviço de streaming

Libertadores: dia e horário do jogo Flamengo x LDU Quito

Quinta-feira, 15 de maio (15/05), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será Flamengo x LDU Quito



Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai