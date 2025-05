Atlético-MG x Caracas: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Atlético-MG x Caracas: como chegam os times

Embalado pela vitória sobre o Fluminense pelo Brasileirão, o Atlético busca a segunda vitória consecutiva para espantar a desconfiança. Aliás, o Galo pode assumir a liderança do Grupo H, mas precisa vencer e torcer por um tropeço do Cienciano, do Peru. A chave, inclusive, está bem equilibrada e todas as equipes possuem chances de classificação às oitavas de final.

Para o jogo contra o Caracas, o técnico Cuca não poderá contar com Guilherme Arana (lesão muscular na coxa), Gabriel Menino (entorse no joelho), Cadu e Caio Maia. Já Alan Franco, recuperado, deve seguir no time titular. Portanto, o treinador deve repetir a mesma escalação que venceu o Fluminense, domingo (11), pelo Brasileirão.

