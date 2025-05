São Paulo x Libertad: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

São Paulo x Libertad: como chegam os times

O São Paulo está com sua classificação encaminhada para oitavas de final depois da vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, na última rodada da competição. Aliás, a equipe como visitante foi perfeita, já que venceu os três jogos longe de casa, todos sem sofrer gol. Assim, diante do seu torcedor, precisa de apenas um ponto para se garantir nas oitavas. Contudo, para a partida Zubeldía segue com os mesmos desfalques.

Afinal, Luiz Gustavo, Calleri, Henrique Carmo e Igor Vinícius seguem no departamento médico. Lucas Moura, com novas dores no joelho, está fora. Já Wendell, que deixou o Choque-Rei com tonturas após um choque de cabeça, não preocupa, mas deve dar lugar para Enzo Díaz.

