Fluminense x Unión Española: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O Fluminense vai enfrentar o Unión Española hoje, 14, pela Sul-Americana. / Crédito: Lucas Mercon/Fluminense FC

Fluminense e Unión Española se enfrentam hoje, quarta-feira, 14 de maio (14/05), em jogo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2025. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense x Unión Española: como chegam os times Depois do revés para o Atlético-MG, o Fluminense volta suas atenções para um momento decisivo pela Sul-Americana. Afinal, a equipe carioca encara o Unión Española, do Chile, pela 5ª rodada, às 19h (de Brasília), nesta quarta-feira (14), no Maracanã. O Tricolor, então, necessita da vitória para seguir na briga pela primeira colocação do Grupo F. Dessa forma, os comandados do técnico Renato Gaúcho somam 7 pontos, porém não venceram nas últimas duas rodadas por entrarem em campo com um time repleto de jovens e reservas. A atual diferença para o líder da chave, o Once Caldas (COL) é de dois pontos. O time chileno, por sua vez, tem apenas dois pontos, na lanterna. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp