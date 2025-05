Cruzeiro x Palestino: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Cruzeiro x Palestino: como chegam os times

Após campanha para equecer, com três derrotas e um empate, o Cabuloso entra em campo apenas para cumprir tabela no torneio continental. Portanto, Leonardo Jardim deve entrar com time alternativo na partida, ainda mais com o clássico contra o Atlético-MG marcado para o fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. A ideia, então, é dar oportunidade aos jovens da base e jogadores considerados reservas. O lateral-direito William, o atacante Lautaro Diaz e o volante Walace devem aparecer na escalação.

Buscando a liderança do Grupo E, o Palestino estreou com derrota no torneio, mas engatou três vitórias consecutivas na sequência. Na última, bateu o Unión Santa Fe por 2 a 1, de virada, fora de casa. Para a partida em Belo Horizonte, técnico Lucas Bovaglio não poderá contar com Nicolas Meza, afinal, o meia rompeu o tendão de Aquiles no último sábado (10), pela Copa do Chile. Além disso, há dúvida sobre a escalação de Francisco Montes, devido a questões físicas. (Com Jogada10)