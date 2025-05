Botafogo x Estudiantes: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Botafogo e Estudiantes se enfrentam hoje, quarta-feira, 14 de maio (14/05), em jogo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília).

Terceiro colocado, com seis pontos, o Glorioso depende apenas das próprias forças para disputar umas oitavas de final da Copa Libertadores pela segunda vez consecutiva. Seria, aliás, algo inédito na história. Depois de golear o Internacional por 4 a 0, pelo Brasileirão, no último domingo (11), o Mais Tradicional chega ao confronto contra os argentinos em alta.

O Pincha, com nove pontos, tem duas vitórias consecutivas na Libertadores, ficou em uma boa posição na briga por classificação, porém, vem de uma eliminação no Campeonato Argentino. No sábado (10), perdeu para o Rosario Central por 2 a 0, no Gigante de Arroyito, pelas oitavas de final, score que determinou a queda na competição nacional.

Além do resultado negativo, o Estudiantes perdeu o centroavante Carillo por lesão. Curiosamente, no primeiro turno, em La Plata, ele marcou o gol da vitória dos hermanos por 1 a 0. Alario, ex-Internacional, deve ser o substituto. (Com Jogada10)



Botafogo x Estudiantes: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

Globo: canal de TV aberta

ESPN : canal de TV fechada

: canal de TV fechada Disney+: serviço de streaming

Libertadores: dia e horário do jogo Botafogo x Estudiantes

Quarta-feira, 14 de maio (14/05), às 21h30min (horário de Brasília).