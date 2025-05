Grêmio x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo no ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

O treinador deve contar com o retorno do meio-campista Villasanti. O paraguaio está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. Outra possível volta provavelmente será de Aravena. O volante tem maior probabilidade de voltar ao time já como titular. Assim, disputa a vaga com Camilo. O chileno teve problemas musculares na coxa direita, mas com a constatação de somente um desconforto.

O Tricolor gaúcho está em fase de recuperação na temporada após decidir mudar o comando técnico e Mano Menezes assumir. Inclusive, o time está há três jogos sem perder. A propósito, na Sul-Americana, o Grêmio segue invicto, com duas vitórias e dois empates. Um resultado positivo sobre o Godoy Cruz, na Arena, é essencial para o Imortal encaminhar sua classificação para as oitavas de final do torneio. Até porque ainda terá mais um compromisso, mais uma vez em casa, contra o Sportivo Luqueño, do Paraguai, último colocado do grupo e que já está eliminado.

A estratégia de Mano Menezes foi por poupar a maioria das suas principais peças no empate com o Bragantino. Portanto, a expectativa é de que o comandante utilize a força máxima. Autor do gol da equipe no empate com o Massa Bruta o atacante Amuzu concorre por espaço com Alysson. Além disso, o meio-campista Cristaldo também é cotado para estar entre os 11 iniciais.

A equipe argentina passa por um momento de oscilação no ano, mas se encontra em um cenário confortável na Sul-Americana. Por isso, um empate na Arena é visto como um resultado satisfatório na missão de manter a liderança. O único desfalque no time é o volante Vicente Poggi, que cumprirá suspensão. (Com Jogada10)



Grêmio x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana

ESPN: canal de TV fechada

Disney+: serviço de streaming

Sul-Americana: dia e horário do jogo Grêmio x Godoy Cruz

Terça-feira, 13 de maio (13/05), às 19 horas (horário de Brasília).