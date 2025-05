FutCast ao vivo: Fortaleza emenda duas goleadas; Ceará enfrenta o Santos na Série A

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9 horas, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast

No FutCast desta segunda-feira, 12, Afonso Ribeiro, Thiago Minhoca e Rangel Diniz comentarão as goleadas do Fortaleza sobre Colo-Colo e Juventude, além do duelo entre Santos e Ceará, que acontece nesta segunda, 12, e pode levar o Vovô ao G-6.

