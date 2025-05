Vitória x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vitória e Vasco se enfrentam hoje, sábado, 10 de maio (10/05), em jogo válido pela 8ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador (BA), às 18h30min. (horário de Brasília).

Vitória x Vasco: como chegam os times

Após empatar em 1 a 1 com o Defensa y Justicia (ARG), na última terça (6), pela quarta rodada da Sul-Americana, o Vitória joga novamente no Barradão diante de seu torcedor. No entanto, a equipe já não vence há cinco jogos, com três empates e duas derrotas no recorte. A última vitória foi, assim, contra o Fortaleza, no dia 16 de maio (2 a 1), pelo Brasileirão – torneio que passa a ser prioridade segundo o técnico Thiago Carpini.

O comandante, aliás, tem desfalques. Não poderá contar com o zagueiro Zé Marcos (lesão na coxa) e com os volantes Willian Oliveira (tornozelo) e Pepê (joelho). Por outro lado, poderá voltar a relacionar o volante Baralhas e o atacante Carlos Eduardo. Além disso, Renato Kayzer – cria do Vasco – pode fazer sua estreia oficial.

