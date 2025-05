Mirassol x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão Série A entre Mirassol e Corinthians é neste sábado, 10, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Mirassol e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 10 de maio (10/05), em jogo válido pela 8ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 18h30min. (horário de Brasília).

Mirassol x Corinthians: como chegam os times

O Timão tropeçou diante do América de Cali no meio de semana, pela Sul-Americana, mas vem de uma boa vitória na liga nacional. A equipe derrotou o Internacional por 4 a 2, na Neo Química Arena, e pulou para a oitava colocação da tabela, com dez pontos.

Dorival Júnior, que fará sua quarta partida à frente do time alvinegro, tem um desfalque no meio-campo. O volante José Martínez passou por um procedimento cirúrgico dentário de urgência e não viajou com o restante da delegação.

