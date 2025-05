Grêmio x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio e Bragantino se enfrentam hoje, sábado, 10 de maio (10/05), em jogo válido pela 8ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min. (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Grêmio x Bragantino: como chegam os times

O Tricolor gaúcho vive uma fase invicta no Campeonato Brasileiro, com três jogos sem perder, e apresenta os primeiros indícios de uma possível reviravolta na temporada, mesmo com cinco embates sob o comando de Mano Menezes. O técnico preferiu preservar algumas de suas principais peças no compromisso anterior, o empate em 0 a 0 com o Atlético Grau, no Peru, pela Sul-Americana.

Assim, o mais provável é que treinador utilize força máxima, com a volta de quatro titulares. No caso, o lateral-esquerdo Marlon, além do lateral-direito João Pedro, o volante Dodi e o atacante Braithwaite. Os três últimos voltam após ganharem um descanso em meio ao desgaste da exaustiva temporada. Amuzu, Aravena e Pavón são dúvidas, mas os meio-campistas Edenilson e Villasanti continuam sendo desfalques.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp