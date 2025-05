Flamengo x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo e Bahia se enfrentam hoje, sábado, 10 de maio (10/05), em jogo válido pela 8ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas. (horário de Brasília).

Pressionado na Libertadores, o Flamengo se complicou na briga por uma vaga nas oitavas de final da competição. Na última quarta-feira, a equipe ficou no 1 a 1 com o Central Córdoba, na Argentina, em partida nada positiva. O Rubro-Negro terá que vencer os últimos dois compromissos em casa para seguir na competição.

Do outro lado, o Bahia chega para o duelo no Rio de Janeiro após sofrer sua primeira derrota na Libertadores 2025. Atuando em casa, saiu na frente do placar com Jean Lucas, mas Lucas Morales, Julián Millán e Nico López marcaram os gols da vitória por 3 a 1 do Nacional. Sem o triunfo, a equipe não encaminhou sua classificação para próxima fase, tendo que decidir em partidas longe de Salvador. Aliás, Rogério Ceni tentará tirar pontos do Flamengo pela 1ª vez como treinador, já que acumula 15 derrotas em 15 jogos.

O Tricolor de Aço, aliás, vive boa fase no Brasileirão com uma sequência de triunfos por 1 a 0 contra Ceará, Palmeiras e Botafogo. Um dos desafios para manter o momento será o desfalque da dupla Caio Alexandre e Erick, ambos suspensos pelo terceiro amarelo. Gilberto, recuperando de uma lesão, pode ser a novidade na lateral direita, caso tenha condições de jogo. O treinador, assim, deixou em aberto outras alterações, por conta do cansaço da equipe. (Com Jogada10)



Flamengo x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

SporTV: canal de TV fechada

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Flamengo x Bahia

Sábado, 10 de maio (10/05), às 21 horas (horário de Brasília).