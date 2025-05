Jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto; carro de goleiro é alvejado por tiros

Após desembarcar no Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, durante a madrugada desta quinta-feira, 8, o elenco do Flamengo foi vítima de tentativa de assalto na Zona Norte da capital fluminense. Em nota oficial à imprensa, o clube informou que o carro do goleiro Rossi chegou a ser alvejado com quatro disparos de arma de fogo; o veículo, no entanto, era blindado, e o jogador não foi atingido. Ainda conforme o Flamengo, apesar do susto, nenhum atleta ficou ferido e a tentativa de roubo não foi concretizada.

À imprensa carioca, a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) informou que agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) realizaram buscas pela região e conduziram as vítimas para a 21ª Delegacia Policial, onde prestaram depoimento sobre o ocorrido. Até o momento, não há informações sobre suspeitos detidos.