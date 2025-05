GV San Jose x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



GV San Jose x Fluminense: como chegam os times

O time boliviano não deve ter baixas e entrará em campo com força total, sob o comando do técnico Dalcio Giovagnoli. Uma nova derrota, agora na altitude, pode até garantir a eliminação precoce na Sul-Americana. Assim, atualmente, a equipe soma cinco derrotas (três delas por goleada) e seis jogos sem vencer, somando todas as competições.

Da mesma forma que no confronto com o Unión Española, o Tricolor viajou com um grupo repleto de jovens e reservas e não terá Renato Gaúcho à beira do campo. Desta vez, por razões médicas, visto que o treinador passou por uma ablação há alguns anos e não é recomendável enfrentar tamanha altitude. Ele será substituído por Alexandre Mendes, que terá os retornos de Isaque e Renato Augusto, recuperados de suas respectivas lesões.

No elenco geral, Thiago Silva e Germán Cano seguem de fora. O primeiro está em fase de transição após se recuperar de um problema na coxa direita, assim como o jovem Riquelme. Já o artilheiro argentino lesionou o joelho esquerdo e ficará de fora por até seis semanas. Por fim, Otávio tem uma lesão no tendão de Aquiles direito, enquanto o goleiro Marcelo Pitaluga se recupera de um problema em um dos dedos. (Com Jogada10)