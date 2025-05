Puerto Cabello x Vasco: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Puerto Cabello x Vasco: como chegam os times

Após seu último compromisso pela Sul-Americana, em derrota por 1 a 0 para o Melgar, fora de casa, o Puerto Cabello realizou mais duas partidas. Venceu a Portuguesa (2 a 1) e perdeu em casa para o Deportivo Táchira pelo mesmo placar, em jogos válidos pela Liga Venezuelana. Esta derrota, porém, já valia pelo quadrangular final do Apertura. A equipe do técnico Vasco Faísca terminou a fase regular em quinto, avançando, dessa forma, ao Grupo B do quadrangular.

Já na Sul-Americana, o time venezuelano surge apenas na lanterna do Grupo G, com um ponto. Foi em empate com o Lanús (ARG), pela primeira rodada. No primeiro turno, em jogo em São Januário, o time saiu com derrota por 1 a 0 (gol de Vegetti). Assim, caso ainda sonhe com a passagem de fase, precisa obrigatoriamente vencer o Vasco. O técnico Faísca, aliás, poderá utilizar força máxima para o confronto.

O Vasco chega em crise para o duelo na Venezuela. Afinal, já não vence há seis jogos somando todas as competições e ainda não tem técnico confirmado, ainda que Fernando Diniz esteja perto. De toda forma, o time deve receber reforços para este compromisso.