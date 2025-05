Mushuc Runa x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Mushuc Runa e Cruzeiro se enfrentam hoje, quarta-feira, 7 de maio (7/05), em jogo válido pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio Olímpico de Riobamba, em Riobamba, no Equador, às 21h30min. (horário de Brasília).

Mushuc Runa x Cruzeiro: como chegam os times

Vivendo um momento histórico em sua curta trajetória no futebol, o Mushuc Runa supreendeu e venceu todos os jogos até o momento da fase de grupos da Sul-Americana – contra, Palestino, Cruzeiro e Union Santa Fe. No último confronto, aliás, aplicou um placar de 3 a 0 mesmo com um jogador expulso no início do segundo tempo.

Com isso, aparece na liderança do Grupo E, com nove pontos, e vai em busca de mais uma vitória para encaminhar a classificação para a próxima fase do torneio continental. Para a partida, o técnico Éver Almeida não poderá contar com o zagueiro Bentaberry, expulso na última rodada.

Em situação crítica, o Cabuloso ainda não sabe o que é vencer na Sula. A última derrota no torneio, aliás, foi para o Palestino, por 2 a 1, no Chile. Depois do revés, engatou três vitórias consecutivas no cenário nacional – sobre Vasco, Vila Nova e Flamengo. Mas vai encarar uma altitude de 2.754 metros no Equador, o que pode dificultar o desempenho da equipe brasileira.