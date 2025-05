Central Córdoba x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Central Córdoba x Flamengo: como chegam os times

O Central Córdoba vive um momento de frustração no cenário nacional e a empolgação no torneio continental. No fim de semana, o técnico Omar de Felippe, afinal, optou por escalar uma equipe alternativa no Campeonato Argentino e acabou eliminado da Apertura.

A estratégia, no entanto, foi clara: preservar os principais jogadores de olho na Copa Libertadores. A prioridade é total na competição sul-americana, onde o clube de Córdoba surpreende com duas vitórias em três jogos e lidera o Grupo C. A equipe, aliás, derrotou o Flamengo no Maracanã e pode ser tornar a pedra do sapato da equipe brasileira.

Do outro lado, o Flamengo vai à Argentina precisando vencer para não se complicar. O Rubro-Negro, aliás, deve repetir a escalação que superou o Cruzeiro no Mineirão. No entanto, Filipe luís ganhou novas preocupações no departamento médico. Everton Cebolinha sentiu um incômodo na panturrilha esquerda e, portanto, não vai para a partida. Além dele, Plata segue fora por edema ósseo no joelho direito.