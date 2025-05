Bahia x Nacional: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Bahia x Nacional: como chegam os times

O técnico Rogério Ceni não deve fazer alterações na base da equipe que vem se encaixando nas últimas rodadas. Caso ocorra alguma mudança, seria no ataque, já que William José e Lucho Rodríguez disputam a mesma posição. Erick Pulga, que no jogo em Montevidéu fez o gol que definiu o 1 a 0 sobre o Nacional, segue no 11.

Para o atacante Cauly, que concedeu coletiva na véspera do duelo com o Nacional, o rival pode estar na lanterna na Libertadores. Mas vive um momento de alta. Assim, vai buscar a forra da derrota em casa no jogo do turno.

O Nacional está muito focado, no momento, no Campeonato Uruguaio, que entra em sua última rodada no fim de semana. A equipe ocupa o segundo lugar, com 28 pontos, e luta pelo título contra o líder Liverpool, que tem 29. Ainda assim, sabe que o jogo contra o Bahia é de vida ou morte — como lanterna do grupo, se perder, estará praticamente eliminado.