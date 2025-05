Fortaleza x Colo-Colo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Fortaleza x Colo-Colo: como chegam os times

Caso o Leão derrote o Colo-Colo no Gigante da Boa Vista, o clube cearense garante presença na zona de classificação às oitavas de final nesta rodada, já que Bucaramanga e Racing se enfrentam na Colômbia. Na hipótese de empate neste confronto e triunfo do Tricolor, a equipe comandada pelo técnico Vojvoda terminaria como líder da chave, faltando dois jogos para o fim da fase de grupos, contexto importante para amenizar a atual crise que o clube vive.



Em relação aos desfalques, Vojvoda pode ter até sete. O atacante Moisés e os laterais Tinga e Diogo Barbosa, lesionados, devem ser ausências confirmadas. Há outros quatro jogadores como dúvidas: os zagueiros Gastón Ávila, Brítez e Gustavo Mancha e o volante Rodrigo. Jorge Almirón, técnico do Colo-Colo, tem força total do elenco para o duelo.

Para o Colo-Colo, a partida é vista como a “mais importante do ano”, conforme destacou Aníbal Mosa, presidente da instituição, em entrevista. Lanterna do grupo, com dois pontos, o Cacique, se vencer, não só ultrapassa o Fortaleza, como também tem a chance de dormir no G-2, a depender do resultado de Bucaramanga e Racing.