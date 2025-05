Corinthians x América de Cali: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

As duas equipes fazem campanhas parecidas no Grupo C da Sul-Americana. O Corinthians é o terceiro colocado, com quatro pontos conquistados - soma uma vitória, um empate e uma derrota. Já o América de Cali ocupa a vice-liderança da chave, com um triunfo e dois empates, totalizando cinco pontos.

Do outro lado, o América de Cali também vem de bons resultados. A equipe colombiana não perde há quatro jogos entre todas as competições, com duas vitórias e dois empates. No último sábado, o time empatou sem gols com o Junior Barranquilla, fora de casa, pelo Campeonato Colombiano. O técnico Jorge Silva terá os desfalques do goleiro Joel Graterol, que se recupera de grave contusão no joelho, e de Álvarez Balanta, que não figura entre os relacionados. (Com Gazeta Esportiva)



Corinthians x América de Cali: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana

SBT: canal de TV aberta

ESPN: canal de TV fechada

Disney+: serviço de streaming

Sul-Americana: dia e horário do jogo Corinthians x América de Cali

Terça-feira, 6 de maio (6/05), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será Corinthians x América de Cali



Neo Química Arena, em São Paulo (SP)