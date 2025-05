Carabobo x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Repórter do caderno de Esportes

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN 4 (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Carabobo e Botafogo se enfrentam hoje, terça-feira, 6 de maio (6/05), em jogo válido pela 4ª rodada da Copa Libertadores da América de 2025. A partida será disputada no estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela, às 19 horas. (horário de Brasília).

Carabobo x Botafogo: como chegam os times

O Botafogo jogará pressionado pela necessidade de uma vitória frente ao lanterna do grupo, que soma apenas um ponto. Com três, o Botafogo é o terceiro colocado, atrás de Estudiantes e Univesidad de Chile. O atual campeão, em caso de tropeço, ficaria em situação delicada. Ganhando, embola a chave, uma vez que chilenos e argentinos duelam na quarta-feira, em Santiago.

Para este jogo, a principal dúvida do Botafogo está no setor de criação, já que Savarino é desfalque certo. Com o baixo rendimento, dificilmente Patrick de Paula será mantido na posição. Assim, Jeffinho deve ganhar a vaga, atuando mais recuado.



Pelo lado do Carabobo, o técnico Diego Merino não se ilude com o atual momento do Botafogo, que vem de uma derrota por 1 a 0 para o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.