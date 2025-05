Alianza Lima x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Alianza Lima e São Paulo se enfrentam hoje, terça-feira, 6 de maio (6/05), em jogo válido pela 4ª rodada da Copa Libertadores da América de 2025. A partida será disputada no estádio Alejandro Villanueva, em La Victoria, no Peru, às 19 horas. (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Alianza Lima x São Paulo: como chegam os times

O São Paulo conquistou o sexto empate em sete rodadas no Campeonato Brasileiro na última sexta-feira, após ficar no 0 a 0 diante do Fortaleza, no Morumbis. O Tricolor ocupa a 10ª posição, com nove pontos conquistados.

Já pela Copa Libertadores, a equipe do técnico Luis Zubeldía lidera o grupo D, com sete pontos somados. No último compromisso pela competição continental, o São Paulo bateu o Libertad por 2 a 0, no dia 23 de abril, no Estádio Tigo La Huerta.

Para o duelo, Luis Zubeldía deve contar com o retorno do zagueiro Arboleda, que retorna após se recuperar de uma sobrecarga muscular. O meio-campista Pablo Maia, que havia sofrido uma lesão ligamentar no tornozelo direito, ainda é dúvida. Ambos os atletas viajaram com a delegação na noite do último domingo.