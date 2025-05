Vasco x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 4 de maio (4/05), em jogo válido pela 7ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 16 horas. (horário de Brasília).

Vasco x Palmeiras: como chegam os times

Para o duelo, o treinador Abel Ferreira pode ter os retornos do lateral direito Mayke e do meio-campista Raphael Veiga, que avançaram no processo de transição física e participaram do treino em tempo integral com o elenco. Já o lateral Marcos Rocha fez a primeira parte com o grupo e outra atividade em separado.



O atacante Bruno Rodrigues, que recuperou-se de cirurgia no joelho esquerdo, fez exercícios de transição à parte sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance. O zagueiro Micael, com entorse no tornozelo esquerdo, segue no Departamento Médico. (Com Gazeta Esportiva)