Grêmio x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio e Santos se enfrentam hoje, domingo, 4 de maio (4/05), em jogo válido pela 7ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 16 horas. (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Grêmio x Santos: como chegam os times

Para o duelo, Thaciano e Gabriel Bontempo podem voltar aos relacionados, enquanto Soteldo, Barreal, Zé Rafael e Souza se encontram no departamento médico. Além dos cinco últimos, Neymar e Barreal seguem como desfalques.



Mano Menezes conta com a volta do zagueiro Wagner Leonardo. Enquanto isso, Aravena, Arezo e Amuzu são dúvidas para o embate. Já Rodrigo Ely, que passou por cirurgia no joelho, permanece fora. (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio x Santos: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Globo: canal de TV aberta

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Grêmio x Santos

Domingo, 4 de maio (4/05), às 16 horas (horário de Brasília).