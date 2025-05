Cruzeiro x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na Cazé TV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 4 de maio (4/05), em jogo válido pela 7ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 18h30min. (horário de Brasília).

Cruzeiro x Flamengo: como chegam os times

O lateral-esquerdo Alex Sandro se recuperou de um edema na coxa esquerda e está à disposição do técnico Filipe Luís, segundo o “ge”. Portanto, o Rubro-Negro não tem mais nenhum desfalque por lesão.

Alex Sandro sofreu um edema na coxa esquerda na goleada sobre o Juventude por 6 a 0, no último dia 16 de abril. Sem o jogador, o técnico Filipe Luís deu oportunidade para Ayrton Lucas. O lateral-esquerdo aproveitou as chances e deu conta do recado. Assim, pode iniciar o jogo contra o Cruzeiro. A decisão, no entanto, é do treinador.

O próximo jogo do Cruzeiro promete mexer com o coração de Gabigol. Em quarto lugar no Brasileirão, a Raposa enfrenta o Flamengo, líder, com apenas quatro pontos da vantagem. Dessa forma, o time celeste tem uma grande oportunidade de encostar na primeira colocação. O camisa 9 ressaltou o carinho pelo ex-clube, mas dentro de campo, agora, veste azul.