Fluminense x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense e Sport se enfrentam hoje, sábado, 3 de maio (3/05), em jogo válido pela 7ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min. (horário de Brasília).

Fluminense x Sport: como chegam os times

Para a partida, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Germán Cano. Após a partida contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil, o atacante argentino teve constatada uma lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O clube carioca não informou o tempo de recuperação do atleta.



Além dele, Otávio segue de fora. O volante rompeu o tendão de Aquiles durante o último treino antes do duelo contra a Aparecidense. Assim como Cano, o jogador não tem previsão para voltar aos gramados.

O Fluminense se encontra na quinta colocação do Brasileirão, com dez pontos somados. Até aqui, são três vitórias, um empate e duas derrotas. (Com Gazeta Esportiva)