Corinthians x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x Internacional: como chegam os times

O técnico Dorival Júnior pode contar com um reforço de peso para a partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Memphis Depay. O atacante holandês participou das atividades com o restante dos companheiros e pode reforçar o Timão. Ele desfalcou a equipe diante do Novorizontino, pela terceira fase da Copa do Brasil, pois vinha se recuperando de um trauma no pé e outro na perna direita.

Em contrapartida, o zagueiro Gustavo Henrique ficará ausente dos gramados pelas próximas semanas. O jogador foi submetido a uma cirurgia para tratamento de uma hérnia inguinal, nesta sexta-feira, no Hospital Sírio Libanês. Ele se junta a Rodrigo Garro, que trata de dores no joelho direito.



No lado do Inter, para o confronto, o treinador colorado tem uma vasta lista de desfalques, começando pelo atacante Vitinho, que sofreu lesão no segundo dedo da mão esquerda. No ataque, Borré, Carbonero e Lucca também desfalcam o Inter. Diego Rosa, Rochet, Bruno Gomes e Mercado completam a relação de baixas. (Com Gazeta Esportiva)