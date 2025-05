Ceará x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Ceará x Vitória: como chegam os times

Para a partida, o Ceará não contará com o goleiro Bruno Ferreira e o atacante Aylon, ambos em tratamento fisioterapêutico. Fernandinho, que foi submetido a uma cirurgia para tratar uma lesão no ombro direito, e Richardson, que também fez uma operação para tratar uma fascite plantar, também ficam de fora. Fabiano, que cumpriu suspensão ante o São Paulo, pode voltar a jogar pela Série A.

No lado do Vitória, entre os desfalques, está o atacante Renato Kayzer, conhecido do futebol cearense, que cumpriu mais uma etapa da transição e caminha para seu retorno— e estreia após deixar o Fortaleza. O atacante Carlos Eduardo está em tratamento de lesão na posterior da coxa, enquanto o volante Willian Oliveira segue em recuperação de lesão no joelho. O meia Pepê não viajou com a delegação com uma entorse, bem como Zé Marcos, que sofreu uma lesão muscular. (Com Rangel Diniz/Especial para O POVO)



Ceará x Vitória: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Ceará x Vitória

Sábado, 3 de maio (3/05), às 18h30min (horário de Brasília).