São Paulo x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



São Paulo x Fortaleza: como chegam os times

Para a partida contra o São Paulo, Vojvoda deve seguir com os mesmos desfalques que teve diante do Retrô, com o acréscimo de Titi, suspenso. São eles: o zagueiro Brítez (entorse no tornozelo esquerdo), os laterais Tinga (entorse no tornozelo direito) e Diogo Barbosa (entorse no tornozelo direito), o atacante Moisés (edema no músculo posterior da coxa esquerda) e o volante Rodrigo, que aprimora o condicionamento físico.



Diante do Fortaleza, Zubeldía deve ter uma lista extensa de desfalques, grande parte de jogadores entregues ao departamento médico, como Luiz Gustavo, Arboleda, Calleri, Henrique Carmo, Hugo Leonardo, Oscar e Pablo Maia. Além deles, Enzo Díaz e Marco Antônio, suspensos, são ausências confirmadas. Lucas Moura, recuperado de lesão, está de volta e é a grande novidade na relação. (Com Mateus Moura)



São Paulo x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo São Paulo x Fortaleza

Sexta-feira, 2 de maio (2/05), às 21h30min (horário de Brasília).