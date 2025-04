Vitória x Cerro Largo: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Copa Sul-Americana entre Vitória e Cerro Largo é nesta quarta-feira, 23, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vitória e Cerro Largo se enfrentam hoje, quarta-feira, 23 de abril (23/04), em jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio do Barradão, em Salvador, na Bahia, às 21h30min (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Vitória x Cerro Largo: como chegam os times

O time baiano mira o primeiro triunfo na competição, já que empatou as duas primeiras partidas pelo Grupo B.



O Cerro Largo, representante do Uruguai, também vai em busca da primeira vitória no torneio continental. (Com Gazeta Esportiva)

Vitória x Cerro Largo: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana

Paramount+: serviço de streaming



Sul-Americana: dia e horário do jogo Vitória x Cerro Largo

Quarta-feira, 23 de abril (23/04), às 21h30min (horário de Brasília).