Unión Española x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Unión Española e Fluminense se enfrentam hoje, quarta-feira, 23 de abril (22/04), em jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio Bicentenário Municipal de La Florida, em La Florida, no Chile, às 19 horas (horário de Brasília).

Unión Española x Fluminense: como chegam os times

com seis pontos e cem por cento de aproveitamento. Os chilenos, que perderam por 2 a 0 para o Once Caldas na rodada passada, somam um ponto.

Como empatou com o Vitória em casa no fim de semana, o Fluminense decidiu priorizar o Brasileirão. Nem mesmo o técnico Renato Gaúcho viajou com a delegação. Assim, Alexandre Mendes é quem comanda o time.

Na equipe que vai a campo, a principal expectativa gira em torno do meia uruguaio Rubén Lezcano, uma contratação importante do Tricolor e que deverá começar entre os titulares pela primeira vez. O que não se confirmou foi a expectativa do lateral esquerdo Gabriel Fuentes, recuperado de lesão na coxa esquerda, se juntar ao grupo. No entanto, ele permaneceu no Brasil para um trabalho de reforço muscular.