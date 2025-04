Estudiantes x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Copa Libertadores entre Estudiantes e Botafogo é nesta quarta-feira, 23, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Estudiantes e Botafogo se enfrentam hoje, quarta-feira, 23 de abril (23/04), em jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, às 21h30min (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Estudiantes x Botafogo: como chegam os times

Com uma lesão no tornozelo direito, o zagueiro Jair é desfalque certo. Assim, David Ricardo deve ser o companheiro de zaga de Alexander Barboza, poupado na derrota contra o Atlético-MG por conta de um desconforto muscular. Quem segue fora é o meia Santiago Rodríguez, que sofre com dores na perna esquerda.



O Botafogo não é o único time em situação delicada neste duelo. Com apenas um triunfo nos últimos oito jogos, o Estudiantes também está muito pressionado na Argentina.

O técnico Eduardo Domínguez tem uma dúvida para escalar a equipe: Lucas Alario, ex-Internacional, pode tomar o posto de Guido Carrillo no ataque. O Estudiantes perdeu por 2 a 0 para o Boca Juniors no fim de semana, em La Bombonera. (Com Gazeta Esportiva)