Esportes do POVO: Tudo sobre Ceará e Vasco; Fortaleza viaja para Salvador

A edição desta terça-feira, 15, do Esportes do POVO trará informações e análises sobre o jogo entre Ceará e Vasco, pela 4ª rodada da Série A e o embarque do Fortaleza para encarar o Vitória-BA, na quarta-feira, 16, também pelo Brasileirão.

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5), rádio CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO.