Novo técnico da seleção brasileira será anunciado até junho, define CBF

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Brasil voltará a campo no início de junho, pelas Eliminatórias da Copa. Até lá, Ednaldo pretende anunciar o novo comandante do grupo verde e amarelo

Na ocasião, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, se reuniu com o coordenador geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, e com o coordenador técnico, Juan para discutir sobre a escolha do novo comandante do grupo canarinho. Após a reunião, ele afirmou que o nome será anunciado "a tempo de fazer a convocação para os dois jogos das Eliminatórias, na data FIFA de junho”.

A seleção brasileira deverá ter o novo técnico anunciado até o início de junho, quando o grupo irá disputar a próxima Data Fifa. A definição de uma data para a divulgação do novo treinador brasileiro foi dada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na noite da última sexta-feira, 5.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Próximos jogos da seleção brasileira

O Brasil volta a entrar em campo na próxima Data Fifa no início de junho. Pelas Eliminatórias da Copa 2026, o grupo verde e amarelo enfrenta o Equador no dia 4 e recebe o Paraguai em casa no dia 9.

Nomes cogitados

Após a saída de Dorival Júnior, os principais nomes citados para assumir o comando técnico da seleção brasileira são estrangeiros. Jorge Jesus, que se destacou como técnico do Flamengo há seis anos está entre os favoritos. Também foram citados por veículos de imprensa Abel Ferreira, atualmente treinador do Palmeiras, e Carlo Ancelotti, do Real Madrid.