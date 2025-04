AURA 90: Botafogo apresenta novo uniforme IV para temporada 2025/2026

O Botafogo e a Reebok apresentam o uniforme IV da temporada 2025/26. Inspirada na cultura urbana carioca e nos grafites espalhados pela cidade, a peça exalta a irreverência das ruas e a arte que se entrelaça com o futebol no imaginário do torcedor.