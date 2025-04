Melgar x Vasco: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Melgar e Vasco se enfrentam hoje, quarta-feira, 2 de abril (2/04), em jogo válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no estádio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa, no Peru, às 19 horas (horário de Brasília).

Melgar x Vasco: como chegam os times

Animado pela vitória de virada sobre o Santos na primeira rodada do Brasileirão, o time de Fábio Carille está confiante para a partida, apesar da altitude peruana de 2.300 metros.

O Vasco disputou a Sul-Americana pela última vez há cinco anos. Na ocasião, acabou eliminado nas oitavas de final pelo Defensa y Justicia.

O Melgar, por sua vez, tentou uma vaga na Libertadores, mas foi eliminado nas preliminares pelo Cerro Porteño. No Campeonato Peruano, a equipe é líder com 100% de aproveitamento em cinco rodadas. (Com Gazeta Esportiva)