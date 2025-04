Corinthians x Huracán: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Repórter do caderno de Esportes

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x Huracán: como chegam os times

O Corinthians disputará a Sul-Americana após a queda na terceira fase da Libertadores. O Alvinegro paulista está no Grupo C do torneio, junto de Huracán-ARG, Racing-URU e América de Cali-COL.

O Timão vive um grande momento na temporada e chega confiante para o duelo. A equipe não perde há cinco jogos e foi campeã paulista na última semana, além de ter arrancado um empate importante contra o Bahia, pela primeira rodada da Série A, com o time reserva.

O elenco vem de uma dura sequência de jogos e, por isso, o técnico Ramón Díaz vive um dilema: precisa decidir se entra ou não com seus titulares. No jogo contra o Bahia, por exemplo, o 11 inicial foi completamente alternativo, salvo exceção de Yuri Alberto - que saiu no intervalo.