Fortaleza x Racing: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Fortaleza x Racing: como chegam os times

O confronto é inédito, já que Fortaleza e Racing nunca se enfrentaram anteriormente. De um lado, um Leão que vem se firmando no cenário internacional com participações e campanhas relevantes. Do outro, o Alviceleste, então considerado "carrasco" de brasileiros, atual campeão da Sul-Americana, tendo vencido o Cruzeiro, e da Recopa, superando o Botafogo.

Do lado do Fortaleza, oatacante Lucero chega com a confiança em alta após marcar um dos gols da vitória sobre o Fluminense, no sábado passado, pela primeira rodada do Brasileirão. No Racing, Adrián "Maravilha" Martínez, centroavante assim como o camisa 9 tricolor, é o principal jogador e artilheiro do time. (Com Mateus Moura)

Fortaleza x Racing: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

Paramount+: serviço de streaming



Libertadores: dia e horário do jogo Fortaleza x Racing

Terça-feira, 1° de abril (1°/04), às 21h30min (horário de Brasília).